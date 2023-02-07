MONEX обнулил комиссию в Турцию

Системы денежных переводов MONEX и UPT с 8 февраля обнулили комиссии за отправку переводов на банковские счета TL в Турции. Такое решение принято в связи с землетрясением в Турции.

«Мы хотим показать нашу поддержку братскому народу Турции и нашим соотечественникам в это трудное время. Отменив комиссию, надеемся облегчить людям отправку необходимых средств своим близким в Турцию», - заявил председатель правления «Муганбанка» Эльнур Аббасов.

Переводы без комиссии будут действовать до 15 февраля.

На сайтах www.monexmt.az и www.upt.com.tr можно получить дополнительную информацию о MONEX и UPT.