По данным собеседников агентства, хотя Эрдоган во вторник и объявил о введении чрезвычайного положения в 10 затронутых землетрясением провинциях на 90 дней, он планирует провести голосование 14 мая, как и планировалось ранее.

Источники также высказали предположение, что чрезвычайные мероприятия могут завершиться до истечения трехмесячного срока.

Как пишет Bloomberg, Эрдоган имеет право отложить выборы на год в случае войны, но не в случае стихийного бедствия. Для того чтобы голосование произошло позднее установленного предельного срока в июне, правящая Партия справедливости и развития должна достичь соглашения со своими политическими оппонентами о внесении поправок в Конституцию. Чтобы голосование могло состояться в середине мая, Эрдоган должен официально запустить выборный процесс примерно до 10 марта. Если президент этого по каким-то причинам не сделает, выборы придется проводить 18 июня, но, по оценкам источников агентства, шансы такого развития событий невелики.

Администрация президента Турции отказалась от комментариев.