Усложняются требования для постоянного проживания иностранцев в Азербайджане

Для постоянного проживания в Азербайджане у иностранцев и лиц без гражданства должна быть недвижимость на 200 тыс. манатов или депозиты в банках на сумму не менее 200 тыс. манатов. Этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и госстроительству.

Согласно поправке, список лиц, обладающих постоянным видом на жительство, направляется соответствующим органом исполнительной власти в соответствующий банк в течение 3 рабочих дней. При уменьшении суммы срочного вклада лиц, указанных в этом списке, до уровня менее 200 тысяч манатов или при расторжении договора о вкладе банк обязан представить информацию об этом в соответствующий орган исполнительной власти в течение 3 рабочих дней.

Для получения временного вида на жительство приемлемыми считаются суммы в размере 100 тыс. манатов.