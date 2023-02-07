ЕС считает Грузию мостом между Азербайджаном и Арменией

Для мира и стабильности в регионе Южного Кавказа приветствуется стремление Грузии выполнять роль моста между соседними странами - Азербайджаном и Арменией, заявил спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и Грузии Тойво Клаар Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

«На встрече с премьер-министром (Грузии) Ираклием Гарибашвили мы говорили о его личном участии и взаимодействии с президентом и премьер-министром Армении, а также о его желании выступить посредником в их сближении между Азербайджаном и Арменией, мы это поддерживаем», - рассказал Клаар.

Он выразил надежду, что в будущем сотрудничество между Евросоюзом и тремя странами Южного Кавказа еще более расширится и станет более тесным.

«Очень важно, чтобы все три страны Южного Кавказа работали вместе и способствовали миру, роль Грузии, как моста между Арменией и Азербайджаном, очень важна. Мы с премьер-министром обсудили уже предпринятые в этом отношении шаги, и я надеюсь, что в будущем сотрудничество в этом направлении между Евросоюзом и Грузией, ЕС и тремя государствами Южного Кавказа будет еще более тесным», - сказал спецпредставитель ЕС.