JTI удостоен статуса Global Top Employer: 9-й год подряд лучший работодатель в мире

«JTI делает уникальным ведущим работодателем именно то, что мы ставим своих сотрудников во главу угла всей нашей деятельности. Мы действительно заботимся обо всех наших сотрудниках так же, как они заботятся о компании», - говорит Натали Динджер, директор по персоналу и культуре Белорусско-Кавказского кластера компании JTI .

Это признание того, что компания ставит своих сотрудников в центр своей деятельности, продолжает добиваться улучшения благосостояния своих сотрудников, также компания сфокусирована на социокультурном многообразии кадрового состава и интеграции на рабочих местах.

Компания JTI (Japan Tobacco International) вошла в список 15 лучших работодателей мира по версии Top Employers Institute (Института лучших работодателей) по итогам 2023 года за выдающуюся стратегию и практику управления персоналом.

Компания успешно реализовала несколько проектов по созданию наилучшей рабочей среды для сотрудников:

NWOW – Новые методы работы – Проект, который позволяет сотрудникам определять место и время своей работы – в частности, когда и откуда они хотели бы работать. Такой подход основан на доверии и помогает сотрудникам выработать более сбалансированное сочетание работы и личной жизни.

Политика равного права на отпуск по уходу за ребенком – это 20-недельный полностью оплачиваемый отпуск для соответствующих сотрудников независимо от пола.

Программа Quick Rewards / Inspire Awards – возможность для любого сотрудника JTI номинировать своих коллег на получение как материальных, так и нематериальных вознаграждений.

– возможность для любого сотрудника JTI номинировать своих коллег на получение как материальных, так и нематериальных вознаграждений. Челлендж Make It Bright! – проект, в котором студенты получают неоценимый опыт, взаимодействуя с миром бизнеса. Победители конкурса проходят международную оплачиваемую стажировку, впоследствии чего могут даже стать сотрудниками JTI.

Сергей Букса, генеральный директор Белорусско-Кавказского кластера компании JTI, упомянул, что компания JTI официально сертифицирована как лучший работодатель в 62 странах, в которых она действует. Он отметил невероятную работу, проделанную сотрудниками JTI в Азербайджане:

«Присвоение статуса Лучшего работодателя 9-й год подряд дает четкий сигнал нашим нынешним и будущим сотрудникам: мы всегда будем продолжать добиваться прогресса в улучшении благосостояния наших сотрудников, поддерживая большее социокультурное многообразие кадрового состава и инклюзивность на рабочих местах, где бы мы ни действовали, и предоставляя сотрудникам уникальную возможность строить карьеру в наилучших условиях."

Более подробную информацию можно получить, обратившись к менеджеру по корпоративным отношениям и коммуникации Айхану Шихлинскому

[email protected]

JTI является одной из ведущих международных компаний по производству табачных изделий и электронных систем курения, продает свою продукцию более чем в 130 странах мира. Является глобальным владельцем Winston, сигаретного бренда номер два в мире, и Camel за пределами США. В ее портфель входят также такие международные бренды, как MEVIUS и LD. JTI также является крупным игроком на международном рынке электронных сигарет со своим брендом Ploom – устройством для нагревания табака и брендом электронных сигарет Logic. Компания со штаб-квартирой в Женеве, насчитывающая около 48 000 сотрудников, уже девятый год подряд получает статус Global Top Employer – лучшего работодателя в мире. JTI входит в состав группы компаний Japan Tobacco. Для получения более подробной информации посетите сайт www.jti.com.

Для получения информации о вакансиях можно посетить сайт: https://jobs.jti.com

О Top Employer Institute

Top Employer Institute – международный эксперт в области признания передового опыта в сфере управления персоналом. Организация способствует развитию практик в сфере управления персоналом для того, чтобы совершенствовать рынок труда. Благодаря программе сертификации Top Employers Institute, участвующие компании могут пройти оценку, быть сертифицированы и признаны самыми привлекательными работодателями. Основанный 30 лет назад Top Employers Institute сертифицировал 2 052 организации в 121 стране/регионах, которые, в свою очередь, создают выдающиеся условия труда для более 9,5 миллиона сотрудников по всему миру.