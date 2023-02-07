Турция возобновила операции на терминале в Джейхане

«Турция возобновила поставки нефти на средиземноморский экспортный терминал Джейхан поздно вечером во вторник», - сказал он.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальный источник, знакомый с ситуацией.

Турция возобновила подачу нефти на экспортный терминал Джейхан на юге страны.

Источник уточнил, что погрузка нефти на суда также началась около полуночи.

По словам нескольких портовых агентов, которые также приводит агентство, нефть грузится на суда из Ирака.

Операции на нефтяном терминале Джейхан, расположенном в 155 км от эпицентра землетрясения, были приостановлены 6 февраля.

Трубопровод Киркук - Джейхан, по которому иракская нефть транспортируется в Джейхан, и трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан, по которому азербайджанская нефть транспортируется в Турцию, не были повреждены. Транспортировка нефти по этим трубопроводам продолжается.