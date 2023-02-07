Мирзоян об отношениях Еревана и Москвы

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом, отвечая на вопрос, есть ли кризис в отношениях Еревана и Москвы.

По словам Мирзояна, по многим вопросам есть согласие, в некоторых вопросах есть и публичное несогласие, например, по поводу оценок ОДКБ.

«Назвать это кризисом было бы большим преувеличением», - подчеркнул он.

«Мы на связи с российскими коллегами, обсуждаем все многочисленные вопросы, по которым есть и пока нет согласия», - отметил глава МИД.