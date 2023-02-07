Алиев выделил помощь религиозным структурам

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки религиозным структурам в Азербайджане.

Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2023 год, Управлению мусульман Кавказа выделяется 1 млн манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине горских евреев - 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 350 тыс. манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане - 350 тыс. манатов, Албано-удинской христианской общине - 350 тыс. манатов.

С целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин Фонду пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными образованиями выделяется 350 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечение финансирования в сумме, указанной в распоряжении.