Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой, в ходе встречи Аль-Асуми сказал, что Арабский парламент придаёт большое значение связям с Парламентской сетью Движения Неприсоединения, высоко ценит успешное председательство Азербайджана в Движении. Баку проводит большую работу для создания Сети и обеспечения её институционального развития, добавил он.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе официальной поездки в Египет встретилась с президентом Арабского парламента Аделем бин Абдулом Рахманом Аль-Асуми в штаб-квартире этой организации.

В свою очередь Гафарова отметила поддержку Азербайджаном хороших отношений со многими членами АП, о чем свидетельствует ее нынешний официальный визит в Египет.

Далее председатель Милли Меджлиса рассказала о длившейся почти тридцать лет армянской оккупации азербайджанских земель и восстановлении Азербайджаном целостности своей территории.

Гафарова проинформировала Аль-Асуми о процессе восстановления и возрождения освобождённых районов, возвращении вынужденных переселенцев в родные края и провокациях Армении в попытке сорвать мирный процесс.

Она также сообщила о совершенном 27-го января теракте в азербайджанском посольстве в Иране, в результате которого погиб один сотрудник посольства и двое были ранены. Гафарова отметила, что Азербайджан расценивает это нападение как террористический акт, и требует объективного расследования.

В завершении встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Арабским Парламентом и Парламентской сетью Движения Неприсоединения. По словам спикера Милли Меджлиса, подписание этого документа представляет очень важное значение с точки зрения институционализации взаимосвязей.