В турецком Кахраманмараше спустя 55 часов после землетрясения из-под завалов спасли 13-летнего мальчика Берата Сары, который все это время не выпускал из рук своего питомца – волнистого попугая, сообщает Anadolu.

Спасатели услышали голос мальчика на месте обрушения одного из жилых домов. Спустя 3 часа мальчика удалось спасти.

Во избежание переохлаждения спасатели укутали ребенка в специальное одеяло. Мальчик, увидев свою тетю Дёндю Озтюрк, попросил медработников остановиться и отдал ей питомца.