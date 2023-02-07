Специалисты из Азербайджана и ОАЭ спасли в Кахраманмараше ребенка с попугаем фото; видео
В турецком Кахраманмараше спустя 55 часов после землетрясения из-под завалов спасли 13-летнего мальчика Берата Сары, который все это время не выпускал из рук своего питомца – волнистого попугая, сообщает Anadolu.
Спасатели услышали голос мальчика на месте обрушения одного из жилых домов. Спустя 3 часа мальчика удалось спасти.
Во избежание переохлаждения спасатели укутали ребенка в специальное одеяло. Мальчик, увидев свою тетю Дёндю Озтюрк, попросил медработников остановиться и отдал ей питомца.
Она сразу же покормила попугая крошками хлеба, дала воды.
Женщина не смогла сдержать слез и благодарила Всевышнего за спасение ребенка.
Берата поместили в больницу.
Участие в спасении ребенка приняли специалисты из Азербайджана и ОАЭ.