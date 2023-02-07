На сколько увеличилась пенсия в Азербайджане?

В рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала этого года, новым законом, утвержденным президентом Ильхамом Алиевым, минимальный размер ежемесячной трудовой пенсии с 1 февраля 2023 года увеличен до 280 манатов, говорится в заявлении Минтруда Азербайджана.

Таким образом, к 1 февраля размер всех пенсий будет составлять как минимум 280 манатов. При этом минимальный размер пенсии, назначенный лицам, которые выйдут на пенсию после этой даты, составит уже не 240, а 280 манатов.

В результате проведенных за последние 5 лет социальных реформ в нашей стране был достигнут значительный рост социальных выплат, в том числе повышение минимальной пенсии в 2,5 раза со 110 до 280 манатов.

В то же время сумма минимальной пенсии в 2023 году превышает определенный для пенсионеров размер прожиточного минимума (199 манатов) на 81 манат, или на 40,7%.

Отметим, что в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала 2023 года, наряду с пенсиями было обеспечено очередное повышение заработной платы, пособий и пенсий.