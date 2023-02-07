Специалист Минздрава дал полезные советы по защите от гриппа

«Следует учесть, что в холод люди проводят больше времени в закрытых помещениях, в контакте с другими людьми, что тоже увеличивает риск распространения заболевания. Кроме того, в холодную погоду иммунная система человеческого организма слабеет», - отметил он.

Специалист сообщил, что в осенне-зимнем периоде вирус гриппа активизируется: «В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, распространился вирус influenza. Активны и другие вирусы. Грипп вызывает серьезные осложнения, поэтому с первого дня надо строго соблюдать защитные меры. Что касается лекарств, используемых для лечения гриппа, то для этого, в первую очередь, необходимо подтвердить диагноз. В большинстве случаев антибактериальные препараты могут быть эффективны в течение первых 2 суток. Население слишком увлекается антибиотиками при повышении температуры. Это неверно».

Эйвазов отметил, что в этом году Министерство здравоохранения ввезло в страну вакцины против гриппа. Вакцинированные люди, как отметил врач, считаются в некоторой степени защищенными от вируса гриппа, а если и заболеют, переносят заболевание в легкой форме.

«В первую очередь, вакцинация против гриппа рекомендуется лицам, относящимся к группам риска - несовершеннолетним, беременным, лицам старше 65 лет, имеющим сопутствующие заболевания», - сказал специалист.

Эйвазов добавил, что при гриппе наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, покраснение лица, сухой кашель, заложенность носа, обмороки, падение артериального давления. Тем, кто испытывает эти симптомы, следует изолироваться и обратиться к врачу в зависимости от ситуации. Во время заражения гриппом может произойти поражение нервной системы, различных органов. Если не обращать внимания в первые дни, могут возникнуть серьезные осложнения.

Врач сказал, что зима продолжается, люди должны выбирать одежду, соответствующую сезону, чтобы защитить себя от болезней. Те, кто замечает у себя жар, насморк и другие симптомы, не должны выходить на работу, детей нельзя пускать на занятия или в детский сад. В противном случае заражению подвергаются контактировавшие с больным лица: «Все еще много случаев заболевания, поэтому необходимо проявлять ответственность. Те, кто контактирует с инфицированными людьми, должны носить маски. Нужно вести здоровый образ жизни, питаться здоровой пищей».