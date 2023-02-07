Франция направит в составе миссии Евросоюза, которая будет размещена вдоль границы Азербайджана и Армении, жандармов. Об этом сообщила депутат Европарламента от Франции Натали Луазо.

Луазо считает, что Евросоюз «слишком долго дистанцировался от конфликта. Теперь... ЕС и ОБСЕ должны сделать больше».

Евродепутат указала, что во время четырехсторонней встречи между президентом Азербайджана, премьер-министром Армении, председателем Европейского совета и президентом Франции в Праге в октябре прошлого года было решено направить миссию на границу Армении и Азербайджана. «Теперь она будет расширена, на мой взгляд, этот четырехсторонний формат уместен», - утверждает Луазо.

Отметим, что ранее азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что в состав миссии, в которую, по словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, войдут до ста наблюдателей, включены французские жандармы. Во Франции жандармерия является частью вооруженных сил страны и подчиняется Министерству обороны. Заместитель главного редактора издания Le Figaro Жан Кристоф Бюиссон поделился информацией о возможной отправке военной миссии Франции в Армению. В беседе с Эйнуллой Фатуллаевым российский посол Михаил Бочарников также подтвердил наличие информации о возможности размещения французских жандармов на границе.