Германия о «повышении ставок» при отправке оружия Киеву

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС.

Германия не будет участвовать в постоянном повышении ставок при принятии решений о поставках оружия Украине.

«Что, напротив, вредит сплоченности (Запада – ред.), так это публичное повышение ставок, конкурентная борьба под девизом «боевые танки, подлодки, самолеты - кто потребует больше». Что вредит, так это броские внутриполитические заявления, критика партнеров и союзников на открытой арене. Германия не будет в этом участвовать», - сказал Шольц.

Он напомнил, что решение об отправке Киеву немецких танков Leopard было принято по итогам конфиденциальных переговоров с США.

«Мы не будем принимать решения, которые сделают НАТО воюющей стороной», - сказал канцлер.

При этом он заверил, что «не НАТО ведет войну против России».