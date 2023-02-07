Алиев: Ужасное землетрясение в братской Турции глубоко потрясло нас

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи, сообщает официальный сайт главы государства.

Вы знаете, что Азербайджан, как и всегда, с первых минут, с первых часов был рядом с братской Турцией, и мы, как всегда, проявили свою поддержку, свою солидарность.

«Если мы смогли хоть немного помочь в ликвидации последствий этой ужасной трагедии, то считаем это честью для себя. Турция также всегда находится рядом с нами - и в хорошие времена, и в трудные», - сказал Алиев.

«Это ужасное землетрясение глубоко потрясло нас, причинило каждому из нас большие моральные страдания. Мы разделяем горе наших братьев. Да ниспошлет Аллах скорейшего выздоровления пострадавшим», - отметил президент.

Глава государства рассказал о разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: «Позвонив моему дорогому брату, господину президенту, чтобы выразить ему соболезнования, я сказал, что мы всем своим существом рядом с Вами и, как вы знаете, туда непрерывно направляются команды. В то же время направляются и будут направляться врачи, спасатели, волонтеры».