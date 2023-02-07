Шольц: Миллионы украинцев спасаются бегством…

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС.

Ситуация в Украине спровоцировала в Европе крупнейшую миграционную волну со времен окончания Второй мировой войны.

«Миллионы украинцев спасаются бегством. Четыре миллиона нашли убежище в ЕС, это крупнейший миграционный поток на нашем континенте со времен окончания Второй мировой войны», - сказал Шольц.

Он напомнил, что только в Германию прибыли более 1 млн украинских беженцев.

Канцлер также сообщил, что совокупная помощь Германии Украине в 2022 году в денежном выражении составила около 12 млрд евро.