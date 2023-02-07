Президент: Фонд Гейдара Алиева подключился к помощи Турции

Азербайджанский народ добровольно приносит то, что у него есть, чтобы поддержать братьев, своих родных братьев: кто-то приносит одеяла, кто-то - матрасы, кто-то - куртки. Никто не скупится, каждый делает все по мере возможности.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи, сообщает официальный сайт главы государства.