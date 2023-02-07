Президент: Фонд Гейдара Алиева подключился к помощи Турции
Азербайджанский народ добровольно приносит то, что у него есть, чтобы поддержать братьев, своих родных братьев: кто-то приносит одеяла, кто-то - матрасы, кто-то - куртки. Никто не скупится, каждый делает все по мере возможности.
Об этом сказал президент Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи, сообщает официальный сайт главы государства.
«Мы еще раз показываем всему миру, что по-настоящему братские отношения существуют не только на уровне государств, глав государств, но и на уровне людей, и это естественно», - отметил президент.
Алиев подчеркнул, что общественные организации Азербайджана также оказывают поддержку пострадавшей от землетрясения Турции.
«Фонд Гейдара Алиева уже дал старт большой инициативе. Все ресурсы Фонда, все люди, работающие при Фонде, уже подключились к этой кампании помощи», - сказал глава государства.