Британия ввела новые санкции против российского бизнеса
Великобритания внесла в санкционные списки 8 бизнесменов и 6 предприятий России.
Об этом говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит.
Санкции вводятся против уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, его сына Павла Титова.
Кроме того, под британские санкции попали владелец агентства Regnum Сергей Руднов, владелец компании «Аэростат» Виктор Мячин, основатель и председатель совета директоров фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик, акционер банка «Россия» и Национальной медиагруппы Светлана Кривоногих, бывший помощник президента и зампред совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов, а также Николай Егоров, который, как отмечается в заявлении, до недавнего времени занимал должность зампреда правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России.
Также под санкции попали такие компании, как CST (производитель российских беспилотников), «Топаз» (разработчик ПО для военной авиации), «Универсалмаш» и «Липецк» (производители гусеничных шасси для ЗРК), «Оборонлогистика» (организует транспортировку российской военной техники), «РТ-Комплект» (производитель деталей для вертолетов).
С начала войны в Украине Великобритания ввела санкции против более 1,3 тыс. юридических и физических лиц из России.