Британия ввела новые санкции против российского бизнеса

Кроме того, под британские санкции попали владелец агентства Regnum Сергей Руднов, владелец компании «Аэростат» Виктор Мячин, основатель и председатель совета директоров фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик, акционер банка «Россия» и Национальной медиагруппы Светлана Кривоногих, бывший помощник президента и зампред совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов, а также Николай Егоров, который, как отмечается в заявлении, до недавнего времени занимал должность зампреда правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России.

Санкции вводятся против уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, его сына Павла Титова.

Об этом говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит.

Также под санкции попали такие компании, как CST (производитель российских беспилотников), «Топаз» (разработчик ПО для военной авиации), «Универсалмаш» и «Липецк» (производители гусеничных шасси для ЗРК), «Оборонлогистика» (организует транспортировку российской военной техники), «РТ-Комплект» (производитель деталей для вертолетов).

С начала войны в Украине Великобритания ввела санкции против более 1,3 тыс. юридических и физических лиц из России.