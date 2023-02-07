Президент Ильхам Алиев подписал Указ «О совершенствовании структуры Государственного агентства по туризму и внесении изменений в Указ президента АР «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики» от 21 сентября 2018 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте главы государства, при Государственном агентстве по туризму будут созданы Баку-Апшеронское, Гянджинское, Шекинское, Ленкоранское, Мингячевирское, Губинское, Карабахское и Исмаиллинское региональные управления по туризму.