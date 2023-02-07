О чем говорили Зеленский и Сунак?

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, Зеленский отметил важность получения Украиной необходимого оружия от союзников для того, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные украинские территории.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию обсудил с премьер-министром Риши Сунаком ключевые потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике.

Также во время встречи собеседники обсудили оборонное сотрудничество и весь комплекс вопросов двусторонней повестки: реализацию Формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Великобритании, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению Украины и ряд других перспективных проектов.

Президент Украины проинформировал премьер-министра Великобритании о ситуации на фронте.

Отдельно обсуждался вопрос о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность британскому народу и лично Сунаку за всестороннюю поддержку Украины в противодействии российской агрессии.