Зеленского попросили ввести санкции против «ласковой пропагандистки» Собчак
Петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против российской телеведущей Ксении Собчак зарегистрирована на сайте главы государства.
«Украинское государство активно вводит санкции против российских пропагандистов и обращается к союзникам с просьбой о наложении аналогичных санкций. Считаем необходимым обратить ваше внимание на гражданку России Ксению Собчак, которая занимается «ласковой» пропагандой в интересах государства-агрессора», - говорится в петиции.
В настоящий момент она набрала 130 голосов при необходимых для рассмотрения главой государства 25 тыс.
В начале февраля группа политиков Европейского союза, Соединенных Штатов и Украины уже призывала ввести санкции в отношении Собчак, а также ряда российских деятелей культуры, бизнесменов и политиков. По данным брюссельского портала EURACTIV, соответствующее письмо было направлено министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрёму, чья страна является председателем Совета ЕС.