Зеленского попросили ввести санкции против «ласковой пропагандистки» Собчак

Петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против российской телеведущей Ксении Собчак зарегистрирована на сайте главы государства.

«Украинское государство активно вводит санкции против российских пропагандистов и обращается к союзникам с просьбой о наложении аналогичных санкций. Считаем необходимым обратить ваше внимание на гражданку России Ксению Собчак, которая занимается «ласковой» пропагандой в интересах государства-агрессора», - говорится в петиции.