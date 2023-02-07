Посол Турции поблагодарил Алиева за поддержку
Азербайджан действительно стал единым сердцем. Наш народ оказывает посильную помощь. Благодаря труду людей, прилагающих усилия для оказания помощи, в настоящее время в Турцию отправлены грузовые автомобили.
Об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает официальный сайт главы государства.
«По Вашему поручению ведомства интересуются как доставкой, так и потребностями в генераторах, трансформаторах, больничных принадлежностях. Мы же работаем в условиях координации с ними», - подчеркнул посол Турции.
Выразив признательность за поддержку, Багчи сказал: «Мы знаем, что мы - братья, всей душой испытываем и чувствуем это. Уважаемый господин президент, Турция передает Азербайджану сердечную благодарность».