Посол Турции поблагодарил Алиева за поддержку

Азербайджан действительно стал единым сердцем. Наш народ оказывает посильную помощь. Благодаря труду людей, прилагающих усилия для оказания помощи, в настоящее время в Турцию отправлены грузовые автомобили.

Об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает официальный сайт главы государства.