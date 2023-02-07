Зеленский встретится с Макроном

Этот визит предваряет участие Зеленского в саммите ЕС, который открывается в четверг, 9 февраля, в Брюсселе.

Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения визита в Великобританию вечером прибудет в Париж и проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Подробности его программы встреч во Франции не уточняются по соображениям безопасности.

В понедельник Евросовет подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель на саммит ЕС. Ранее британская газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Зеленский намерен лично принять участие в саммите ЕС в конце этой недели, а также выступить на спецсессии Европарламента.