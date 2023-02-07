Сторонники Саакашвили снова протестуют
Порядка 100 представителей крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» и их сторонники проводят митинг у здания Министерства юстиции в Тбилиси в поддержку экс-президента республики Михаила Саакашвили.
Кадры акции в прямом эфире транслирует грузинский телеканал TV Pirveli.
У здания Минюста находятся также и лидеры «Нацдвижения».
Митингующие раскрыли большой плакат с надписью #Freemisha. Каких-либо эксцессов не наблюдается. Митинг проходит мирно.
Члены партии «Национальное движение» начали проводить митинги в поддержку Саакашвили после того, как в понедельник Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья.
В партии заявляют, что они в ежедневном режиме будут проводить митинги у административных зданий как в столице, так и в регионах страны. Их цель - добиться перевода Саакашвили за рубеж на лечение.