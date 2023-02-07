Сторонники Саакашвили снова протестуют

Порядка 100 представителей крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» и их сторонники проводят митинг у здания Министерства юстиции в Тбилиси в поддержку экс-президента республики Михаила Саакашвили.

Кадры акции в прямом эфире транслирует грузинский телеканал TV Pirveli.

У здания Минюста находятся также и лидеры «Нацдвижения».