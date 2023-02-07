Армения и Иран готовят наступление на Лачин и Губадлы срочно в номер
Согласно оперативной информации, полученной haqqin.az из дипломатических источников, Армения планирует очередную военную провокацию против Азербайджана. В ее подготовке и осуществлении примет участие диверсионная группа из 30 военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В настоящее время специально подготовленная диверсионная группа КСИР, сформированная в основном из этнических азербайджанцев, находится в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы, на территории Сюникского района, где совместно с сотрудниками разведывательного управления Министерства обороны Армении и Службы национальной безопасности ведет подготовительную работу.
Главой оперативной группы является генерал КСИР, имя которого известно азербайджанскому правительству. Этот человек долгое время служил в Сирии, где руководил разработкой и реализацией локальных боевых операций и диверсионно-террористических планов. У азербайджанской стороны есть точные сведения о командирах подразделений и даже о некоторых бойцах диверсионной группы КСИР.
Судя по информации, полученной haqqin.az, диверсионная группа планирует организовать две последовательные атаки в направлении Лачинского и Губадлинского районов Азербайджана. Первая атака на один из постов азербайджанской армии будет совершена группой военнослужащих в форме ВС Армении, перед которыми поставлена задача «уничтожить живую силу противника».
Вторая группа в форме военнослужащих азербайджанской армии осуществит нападение на один из армянских постов и уничтожит всех находящихся там солдат. При этом на видео будут засняты сцены убийства армянских солдат, а также речь на азербайджанском языке.
Согласно имеющейся в распоряжении haqqin.az информации, в ответ на эти провокации на территории Сюникского района Армении могут быть привлечены дополнительные подразделения КСИР и совершены атаки на посты и позиции азербайджанской армии, при которых, не исключено, будут задействованы иранские беспилотники-камикадзе Shaheed.
Основная цель запланированных диверсий – сбор доказательств для миссии Евросоюза об очередном «акте агрессии» Азербайджана и «зверствах» азербайджанской армии, а также организация в международном сообществе очередной пропагандистской кампании против Баку. Помимо этого, запланированная провокация на границе должна создать правовую основу для ввода иранских вооруженных сил на территорию Армении.
В этой связи уместно напомнить заявление заместителя главы МИД Армении, обвинившего в сентябре 2022 года Азербайджан в намерении взять под свой контроль ирано-армянскую границу, что и стало причиной проведения Ираном военных учений на границе с Азербайджаном.
Также фактами доказано, что 30 иранцев прибыли в Карабах по Лачинской дороге в середине прошлого года и находятся там до сих пор. Последующее расследование подтвердило, что они также были связаны с КСИР.
Важно отметить, что время для осуществления вооруженной провокации против Азербайджана выбрано далеко не случайно. Судя по всему, в Армении и Иране считают, что Турция, пережившая на днях страшное землетрясение и вовлеченная в решение внутренних проблем, не сможет должным образом вмешаться в назревающую ситуацию. А потому стремятся использовать благоприятный шанс, чтобы осуществить давно запланированные военные действия против Азербайджана.