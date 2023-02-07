Военно-медицинский персонал Азербайджана, командированный в Турцию по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева, начал свою деятельность в Кахраманмараше.

«Наши военные врачи в полевом госпитале в координации с сотрудниками Министерства здравоохранения Турции принимают активное участие в работе по приему, регистрации, оперированию и отправке пострадавших в результате землетрясения в другие медицинские учреждения», - говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что в общей сложности 20 человек военно-медицинского персонала, включая главного хирурга, травматолога, лор-хирурга, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезиологов, были командированы в братскую страну для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения.