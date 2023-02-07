Алиев: Азербайджан готов к лечению пострадавших в землетрясении

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в Баку Джахитом Багчи, сообщает официальный сайт главы государства.

По моему указанию все вопросы, касающиеся помощи, будут управляться из одного центра, в том числе в наших больницах имеются все условия для лечения пострадавших братьев и сестер (в Турции – ред.).

По словам Алиева, как в Баку, так и в других городах, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, уже выделены койки, «и, если потребуется, мы готовы доставить пострадавших».

Президент отметил, что в Турцию уже направляется большая группа волонтеров.

«У нас большие группы волонтеров - как волонтеры, работающие при Фонде Гейдара Алиева, так и волонтеры ASAN. Каждый раз, когда в Азербайджане происходили несчастные случаи, к примеру, во время землетрясений в Шамахе, Агсу, Исмаиллы, они всегда первыми поспевали на помощь. Сейчас они уже в пути», - сказал Алиев.