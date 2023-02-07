Пашинян об открытии коммуникаций через Азербайджан и миссии Евросоюза

Открытие экономических и транспортных коммуникаций в регионе увеличит объемы торговли Армении с остальными странами - членами Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, между Арменией и другими государствами ЕАЭС существует всего один сухопутный маршрут, он проходит через Грузию. Возможности ограничены, и потому открытие автомобильных и железнодорожных маршрутов через Азербайджан обеспечило бы существенный рост объемов торговли между Арменией и ЕАЭС, указал Пашинян.

Этим объясняется интерес Армении к разблокировке. И то, что написано в Трехстороннем заявлении, Армения готова реализовать, заверил он.

Что касается размещения миссии Евросоюза в Армении, то Пашинян отметил, что это стало возможным благодаря уточнению европейской стороной территории республики, в размещении этой миссии нет геополитического контекста, добавил премьер Армении.