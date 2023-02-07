Следователи: Путин мог лично принять решение об отправке в Донбасс ЗРК «Бук»

Однако, констатировали они, на данном этапе следствие достигло своих пределов и приостановлено.

Международная следственная группа по делу о гибели рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году «имеет веские основания полагать», что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал поставку в «ДНР» зенитно-ракетной системы «Бук», из которой затем была выпущена ракета по малазийскому «Боингу» . Об этом, как пишет Associated Press, заявили 8 февраля представители объединенной следственной группы на пресс-конференции в Гааге.

«Несмотря на то, что было обнаружено много новой информации о различных причастных лицах, доказательства на данный момент недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям», — заявили на пресс-конференции.

Как добавили представители прокуратуры Нидерландов, пока Владимир Путин остается президентом РФ, у него сохраняется иммунитет от криминального преследования, и он не может быть подозреваемым в рамках расследования.

На пресс-конференции по делу MH17 также представили запись телефонного разговора Владимира Путина с главой «ЛНР» Игорем Плотницким, состоявшегося в ноябре 2017 года. Эта беседа, по мнению следователей, показывает, насколько сильно президент РФ был лично вовлечен в действия сепаратистов в Донбассе.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению двух граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелков) и Сергея Дубинского, и гражданина Украины Леонида Харченко, обвиняемых по делу о крушении рейса MH17. Их также обязали выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 16 миллионов евро. Четвертый фигурант дела, гражданин РФ Олег Пулатов, был полностью оправдан. Несмотря на вынесенный вердикт, международное следствие продолжает свою работу, чтобы найти новых подозреваемых по делу. Россия отрицает свою причастность к крушению «Боинга».