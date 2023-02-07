Поддержка Турции от Bakcell Компания отправляет спецоборудование в зоны бедствия
Компания Bakcell отправляет специальное телекоммуникационное оборудование на 500 тысяч манатов в пострадавшие от землетрясения районы Турции.
13 комплектов специального оборудования мобильной связи, отличающегося простой и быстрой установкой, позволят пострадавшим от стихийного бедствия и участникам спасательных работ оперативно связываться с родными и близкими, а также с соответствующими государственными органами.
Отметим, что практически сразу после стихийного бедствия компания Bakcell оказала экстренную поддержку своим абонентам в Турции, предоставив им бесплатные минуты и интернет.
Напомним, компания Bakcell является частью NEQSOL Holding.