Ильхам Алиев: Турция преодолеет и эти трудности...

«Уверен, Турция с честью выдержит и это горькое испытание, и его тоже преодолеет. Но это невероятно большая трагедия». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

Глава государства, подчеркнув, что спасатели и из Турции, и из Азербайджана, и из других стран делают огромную работу, отметил: «Конечно, основное бремя и моральная нагрузка здесь ложатся на правительство Турции. Мой брат уважаемый президент немедленно дал все указания, направил всех министров в зоны бедствия, и я абсолютно уверен, что сильное и могущественное Турецкое государство преодолеет и эти трудности, продолжит усилия по скорейшему проведению спасательных и поисковых работ».

Ильхам Алиев сказал также, что после землетрясения Азербайджан готов присоединиться к восстановительным работам, то есть Турция и Азербайджан – это уже один кулак, одно сердце, одна душа... Для нас большая честь находиться в эти тяжелые дни рядом с Турцией.

«...Оперативные и быстрые шаги Турецкого государства еще раз показали, что человеческий фактор является главным вопросом для правительства Турции. В то же время это тяжелое испытание еще раз продемонстрирует всему миру мощь Турции», - подчеркнул глава государства.