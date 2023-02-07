Больницы Азербайджана готовы принять пострадавших в Турции

Между министром здравоохранения Теймуром Мусаевым и его турецким коллегой Фахреттином Коджой состоялся телефонный разговор.



Согласно сообщениию пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана, в ходе телефонного разговора Теймур Мусаев сообщил своему турецкому коллеге, что в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева медицинские учреждения в Баку и других городах, а также в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана подготовлены для лечения пострадавших от землетрясения в Турции.

«С этой целью в медицинских учреждениях выделено 2000 коек. В случае необходимости азербайджанские врачи готовы оказать медицинскую помощь в лечении пострадавших», - указал Теймур Мусаев.