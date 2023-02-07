Ильхам Алиев дал поручение: SOCAR будет оказывать помощь Турции

«Согласно предоставленной мне информации, частные компании уже приступили к работе и начали оказывать как финансовую, так и техническую помощь. По моему поручению наша крупнейшая компания SOCAR начинает оказывать поддержку. Вы знаете, что SOCAR осуществляет в Турции масштабную деятельность, обладает большими возможностями. Эта компания в то же время является турецкой компанией и старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

«Мне известно, что представители наших государственных структур также активны в организации гуманитарной помощи,.. и мы можем только приветствовать это. То есть сегодня весь азербайджанский народ находится рядом с братским турецким народом», - сказал Ильхам Алиев.