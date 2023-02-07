Полиция Швеции запретила сжигать Коран у посольства Турции

Полиция Стокгольма запретила проведение очередной акции с сожжением Корана у посольства Турции, сообщает телеканал SVT Nyheter.

В полиции пояснили, что решение принято в связи с тем, что акция может повлечь серьезную угрозу для национальной безопасности. Пресс-секретарь стокгольмской полиции Ола Эстерлинг пояснила телеканалу, что человек, подавший заявку на акцию, планировал провести ее в полдень 9 февраля.

В полиции уточнили, что за разрешением к ним обратилось некое частное лицо, которое выступало от имени «культурного объединения».