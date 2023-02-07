Евросоюз требует от евробанков любыми способами уйти из России

Несмотря на то, что «окно» для выхода с российского рынка сужается, а любые сделки по продаже банковского бизнеса запрещены без одобрения Кремля, ЕЦБ приветствует «любые шаги» банков по уходу из РФ, заявил директор по надзору регулятора Андреа Энриа.

Европейский Центробанк усиливает давление на банки зоны евро, требуя, чтобы они прекратили бизнес в России, пишет Financial Times.

«Конечно, мы оказываем давление на банки, с тем чтобы они активно управляли своими рисками, связанными с Россией», - подчеркнул он, добавив, что «любая возможность» уйти из РФ будет «привлекательной» с регуляторной точки зрения.

Из 45 западных банков, работавших в России до начала войны, лишь единицы смогли покинуть рынок, причем с большими потерями, отмечает Moscow Times. Продать бизнес, в частности, удалось французской группе Societe Generale. Ее Росбанк достался миллиардеру Владимиру Потанину, который оказался в санкционных списках Великобритании, после чего и сам банк был отрезан от операций в фунтах и клиринговой системы Clearstream.

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ, де-факто запретивший иностранным банкам уходить из России. Согласно документу, чтобы избавиться от доли, нерезидентам потребуется получать специальное разрешение президента, а без него сделки будут считаться «ничтожными». Новые владельцы, купившие банк без «визы» Кремля, будут лишены «прав, предусмотренных законодательством» РФ.