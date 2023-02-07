Новый успех пищевой лаборатории Азербайджана

Бакинская региональная испытательная лаборатория Азербайджанского института пищевой безопасности (AQTI) добилась успешных результатов в очередных квалификационных испытаниях, организованных британской компанией FAPAS - по параметру определения жирных кислот в маслах.

Данный процесс в лаборатории проводится с помощью газового хроматографа по международному методу ISO.

Следует отметить, что лаборатория и ранее добивалась успехов в испытаниях, проводимых компаниями FAPAS и LGC Standards.

В Бакинской региональной испытательной лаборатории проводятся микробиологические, токсикологические, физико-химические исследования пищевых и сельскохозяйственных продуктов, кормов и питьевой воды в соответствии с международными стандартами и законодательством Азербайджана.