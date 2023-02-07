Постпред России в ООН: Украина самостоятельно не победит
Власти Украины самостоятельно не могут нанести России поражение, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности организации.
"Дело даже... не в новых призывах русофобствующих политиков нанести России стратегическое поражение, которое сама по себе, как мы все понимаем, Украина нанести не в состоянии", - утверждает Небензя.
По мнению постпреда России, "нынешний киевский режим - это ручной проект ряда западных стран, реализуемый как минимум с 2014 года в конкретных геополитических целях - для ослабления и подрыва России".