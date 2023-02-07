Женоубийцу Ахмедова отправили в колонию на 16 лет

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 31-летним Ниджатом Ахмедовым, жителем Товузского района, обвиняемым в убийстве супруги Нураны.

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел 13 июля прошлого года в Товузском районе. Родственники по секрету сообщили Ахмедову, что его супруга мало времени уделяет домашним делам и свои дни проводит за телефонными разговорами.

Жена все отрицала, но в душу мужчины запали зерна сомнений. Узнав, что у супруги были отношения с водителем такси по имени Байрамали, Ахмедов встретился с этим человеком, однако тот отрицал всякую связь с Нураной.

Импульсивный Ахмедов, подозревая неладное, решил покончить жизнь самоубийством, но его спасли родственники. На следующий день он решил проверить телефон жены и обнаружил, что она общалась с вышеупомянутым Байрамали, и что у них даже есть совместная фотография. Женщина пыталась оправдаться, но Ахмедов убил ее, нанеся 25 ударов ножом.

Приговором суда 16 лет своей жизни Ахмедов проведет в колонии строгого режима.