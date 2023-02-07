17-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана начался с минуты молчания ФОТО, ВИДЕО
Сегодня стартовал 17-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.
В первом матче тура в Спортивном центре «Серхедчи» НТД играл с «Зирвя». Перед игрой была объявлена минута молчания в память о жертвах землетрясения в Турции.
Ну а сам матч завершился победой лидера чемпионата НТД со счетом 92:79. Самым результативным игроком у победителей был Лондел Кинг, набравший 36 очков и сделавший 11 подборов. У астаринской команды отличился Рушард Круикшенк, в активе которого 23 очка и 2 ассиста.
Остальные матчи тура будут сыграны 11, 12 и 13 февраля. В эти дни, соответственно, состоятся матчи: «Гянджа» - AAAF (Хырдалан), «Олимпик» (Шеки) – «Серхедчи» (Баку), «Сабах» (Баку) - «Нефтчи» (Баку).
Турнирное положение:
1. НТД – 30 очков (17 матчей)
2. «Серхедчи» - 27 (16)
3. «Сабах» - 27 (16)
4. AAAF – 26 (16)
5. «Гянджа» - 22 (14)
6. «Нефтчи» – 22 (16)
7. «Зирвя» - 18 (16)
8. «Олимпик» - 17 (15).