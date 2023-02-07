Премьер Мицотакис: Греция рядом с Турцией

Афины, сотрудничая с турецкими властями, оказывают поддержку в устранении последствий разрушительных землетрясений, сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью CNN. Его слова приводит Anadolu.

Мицотакис напомнил, что Греция одной из первых выразила готовность к оказанию помощи Турции: «Условия очень тяжелые, но мы тесно сотрудничаем с турецкими властями».

«Сегодня не время для конфликтов. Следует сосредоточиться на спасении людей», - отметил Мицотакис, заверив, что «Греция продолжит оставаться рядом с Турцией в преодолении последствий этой ужасной трагедии».

В то же время правящая в Греции партия «Новая демократия» совместно со своими молодежными отделениями начала кампанию по сбору продуктов питания и предметов первой необходимости для пострадавших от землетрясения в Турции. Коммунистическая партия Греции также призвала население оказать поддержку жителям Турции и Сирии. Свою поддержку кампании по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии высказала и ведущая оппозиционная партия Syriza.