Воздушно-космический корпус КСИР представил в среду, 8 февраля, вооружение на публичной выставке в Исфахане. Израильские СМИ сообщили, что на выставке была показана ракета с надписью «Смерть Израилю» на иврите.

При этом, отметили СМИ, судя по снимкам, была допущена орфографическая ошибка – пропущена буква «мем» в слове «мавет» (смерть).

Военные аналитики пишут, что на снимках представлена Ghadr – двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности с максимальной дальностью полета 2 тысячи километров.