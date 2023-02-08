В Азербайджане стали меньше читать: специалисты призывают изменить ситуацию

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) в рамках плана мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялось мероприятие под названием «Культура чтения». В нем приняли участие депутаты, ученые, писатели, общественные деятели.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов сообщил, что в рамках «Года Гейдара Алиева» будут проведены различные мероприятия, связанные с данной темой. Цель – повышение интереса молодежи к чтению и формирование культуры чтения книг. По словам Мурадова, за последние годы в обществе снизился интерес к книгам, он призвал менять ситуацию.

Адиля Абдуллаева, директор информационно-библиотечного центра UNEC, сообщила, что уже определен план мероприятий по «Культуре чтения». Она с сожалением отметила снижение интереса к чтению в Азербайджане. Например, житель Индии уделяет в неделю чтению 10 часов 42 минуты, Таиланда - 9 часов 24 минуты, Китая - 8 часов. Азербайджан же не входит в топ-20.