В Азербайджане стали меньше читать: специалисты призывают изменить ситуацию
В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) в рамках плана мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялось мероприятие под названием «Культура чтения». В нем приняли участие депутаты, ученые, писатели, общественные деятели.
Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов сообщил, что в рамках «Года Гейдара Алиева» будут проведены различные мероприятия, связанные с данной темой. Цель – повышение интереса молодежи к чтению и формирование культуры чтения книг. По словам Мурадова, за последние годы в обществе снизился интерес к книгам, он призвал менять ситуацию.
Адиля Абдуллаева, директор информационно-библиотечного центра UNEC, сообщила, что уже определен план мероприятий по «Культуре чтения». Она с сожалением отметила снижение интереса к чтению в Азербайджане. Например, житель Индии уделяет в неделю чтению 10 часов 42 минуты, Таиланда - 9 часов 24 минуты, Китая - 8 часов. Азербайджан же не входит в топ-20.
На мероприятии было отмечено, что в университете есть 5 библиотек, одна из которых работает круглосуточно. За последние 4 года книжный фонд увеличился на 7 процентов. Использование традиционной библиотеки выросло на 84 процента, использование электронной библиотеки - на 47 процентов, тираж книг - на 190 процентов.
Участники мероприятия приняли участие в дискуссиях, дали свои рекомендации по формированию культуры чтения. Сообщалось, что мероприятия будут проводиться в течение всего года.