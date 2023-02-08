Премьер Британии: Украину нужно вооружить как можно скорее

Украину в ближайшей перспективе нужно вооружить, а в перспективе дальнейшей - укрепить. Так сказал премьер-министр Британии Риши Сунак, выступая на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции на полигоне в Дорсете, где танковые экипажи из Украины проходят обучение на танках Challenger 2.

Сунак подтвердил, что за последние полгода в Британии прошли подготовку 10 тысяч украинских военных, и что программа обучения будет и дальше расширяться. Кроме того, Британия ускорит поставки военного оборудования, чтобы оно прибыло на передовую в Украине “в ближайшие дни и недели, а не годы”.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Риши Сунака и весь британский народ за поддержку, заявив, что "у нас нет выхода. Мы должны стоять твердо. Нам нужна бронетехника, нам нужны танки, нам нужны истребители, и, очевидно, мы провели много времени, обсуждая это".