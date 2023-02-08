Поставки истребителей Киеву: Москва предупреждает Лондон

Решение британских властей поставить Киеву истребители приведет к последствиям для всего мира, заявляет посольство России в Лондоне.

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира», — цитируют российские СМИ заявление дипмиссии.

Ранее в среду, в день визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию, представитель Даунинг-стрит сообщил, что британский премьер Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву.