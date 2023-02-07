США обвинили во взрывах на «Северном потоке». Белый дом назвал «абсолютной ложью»

Белый дом в среду опроверг сообщение в блоге 85-летнего американского журналиста Сеймура Херша о том, что за взрывами на газопроводе «Северный поток» стоят США, сообщает Reuters.

По утверждению Херша, сославшегося на «источник, непосредственно знакомый с оперативным планированием», в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, заложили взрывной механизм с дистанционным управлением, который три месяца спустя был приведен в действие и разрушил три из четырех веток трубопроводов.

По версии журналиста, в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ доложила межведомственной группе Салливана, что у нее «есть способ взорвать трубопроводы». Херш напомнил, что Байден встретился в Белом доме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 7 февраля 2022 года, менее чем за три недели до начала войны РФ в Украине. На последовавшем брифинге для прессы американский лидер заявил: «Если Россия вторгнется... «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим этому конец».

По версии журналиста, статус операции в процессе планирования был изменен со спецоперации, требующей информирования Конгресса США, на «особо секретную разведоперацию при военной поддержке» Соединенных Штатов, что юридически не предполагало уведомление законодателей.

Как утверждает Херш, американская сторона сотрудничала с представителями норвежских спецслужб и ВМС Норвегии. При этом представители США и Норвегии в общих чертах проинформировали высокопоставленных чиновников в Дании и Швеции о возможной подводной активности в районе проведения Baltops.

Таймер, соединенный с устройствами с взрывчатым веществом C-4, был установлен в конце учений и запрограммирован таким образом, чтобы он мог быть приведен в действие через 48 часов, утверждается в публикации Херша. По его версии, позднее Белый дом изменил это решение, перенеся подрыв на более поздний срок.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что «утечка газа на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией». Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС. Швеция и Дания, в водах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.