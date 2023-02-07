США хотят помочь Украине вернуть захваченные Россией территории
Перечень военных поставок Украине меняется, так как США хотят, чтобы Киев вернул захваченные Россией регионы. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос о передаче Украине истребителей. Об этом пишут российские СМИ.
«Мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно …для эффективной самообороны, и чтобы продолжать отвоевывать территории, захваченные у нее российскими войсками», — сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что по мере изменений в ходе конфликта Москвы и Киева также меняется и поддержка, которую предоставляют США.
Госсекретарь назвал продолжение военной поддержки Киеву лучшим способом ускорить дипломатическое решение конфликта.