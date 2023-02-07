В НАТО предсказали появление в Азии «второй Украины»

НАТО полагает, что события в Украину могут «повториться в Азии», поскольку Китай быстро наращивает свои вооруженные силы и изучает уроки войны в Украине, «угрожая Тайваню». Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Китай внимательно следит за уроками, и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооруженные силы, включая ядерные возможности, без всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню», - сказал Столтенберг, отметив, что Китай непрерывно углубляет отношения с Россией, что вызывает особую озабоченность в НАТО.