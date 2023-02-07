Евросоюз проведет донорскую конференцию для Турции и Сирии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Швеции Ульф Кристерссон договорились провести конференцию доноров в поддержку жителей Турции и Сирии после разрушительных землетрясений, объявила ЕК.

"Мы все потрясены разрушительными последствиями землетрясений, которые обрушились на Турцию и Сирию на этой неделе. Сейчас приоритетом является круглосуточная работа, чтобы спасти как можно больше жизней, так как многие люди все еще находятся под завалами", - заявила глава ЕК после телефонного разговора с Кристерссоном.

Она заверила, что ЕС поддержит население обеих стран, "потому что никто не должен оставаться в одиночестве, когда на людей обрушивается подобная трагедия".