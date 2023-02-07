Министерство молодежи и спорта дало старт еще одному проекту. Он называется «Научимся плавать».

В рамках проекта для примерно тысячи учеников средних школ организованы бесплатные занятия по плаванию. Выбраны по одной школе в Гяндже, Ширване, Лянкяране, Гусаре и Мингячевире. К тренировкам привлечены ученики 1-5-х классов. Занятия проходят в Олимпийских спорткомплексах Гянджи, Ширвана, Лянкярана и Гусара, а также в Олимпийском учебном спортивном центре «Кюр» в Мингячевире.

Основные цели проекта – научить детей плавать, поддерживать их здоровье, а также популяризация плавания.

Тренировки начались 6 февраля, проводятся пять раз в неделю и продлятся месяц. Занятия проводят профессиональные тренеры из Баку, которые, помимо тренировок с детьми, уделят внимание повышению квалификации местных специалистов.

Если проект окажется успешным, то в дальнейшем к тренировкам будут привлечены и школьники из других городов и районов Азербайджана.