По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой специальный самолет с гуманитарной помощью фонда для пострадавших от землетрясения в Турции вылетел в Газиантеп.

После того как отправляемые в Турцию медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда и другие предметы первой необходимости были упакованы сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, гуманитарный груз доставили в Международный аэропорт Гейдар Алиев и загрузили в самолет.

Представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов сказал, что сотрудники фонда, командированные в зону землетрясения, доставят гуманитарную помощь в зоны бедствия.