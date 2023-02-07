Фонд Гейдара Алиева направил гумпомощь в Турцию по поручению Мехрибан Алиевой
По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой специальный самолет с гуманитарной помощью фонда для пострадавших от землетрясения в Турции вылетел в Газиантеп.
После того как отправляемые в Турцию медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда и другие предметы первой необходимости были упакованы сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, гуманитарный груз доставили в Международный аэропорт Гейдар Алиев и загрузили в самолет.
Представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов сказал, что сотрудники фонда, командированные в зону землетрясения, доставят гуманитарную помощь в зоны бедствия.
Фонд Гейдара Алиева направил пострадавшим от землетрясения 36 тонн гуманитарной помощи, в том числе лекарственные препараты, кислородные маски, системы фильтрации воды, перевязочные материалы, другие медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду, палатки.
В то же время Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева запустило кампанию гуманитарной помощи в поддержку Турции, откликнувшись на призыв посольства Турции в Баку к гражданам Азербайджана оказать гуманитарную помощь регионам, оказавшимся в зоне бедствия. Кампания продлится до 14 февраля. В ходе акции волонтеры объединения будут принимать у граждан предметы первой необходимости для пострадавших от разрушительного землетрясения и после доставят гуманитарный груз в Турцию.